Число депортируемых из Германии в Армению увеличилось вдвое в 2018 году

PanARMENIAN.Net - Количество депиртируемых из Германии граждан Армении в 2018 году увеличилось вдвое. Об этом свидетельствуют данные МВД Германии, пишет Der Spiegel.

Если в 2017 году из Германии в Армении были депортированы 184 человека, то в 2018 году число депортируемых достигло 346 человек.

Резко увеличилось число депортируемых из Германии в страны Магриба (Марокко, Алжир и Тунис). В эти североафриканские страны были высланы около 1900 человек.