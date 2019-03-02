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Число депортируемых из Германии в Армению увеличилось вдвое в 2018 году

Число депортируемых из Германии в Армению увеличилось вдвое в 2018 году
2 марта 2019 - 11:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Количество депиртируемых из Германии граждан Армении в 2018 году увеличилось вдвое. Об этом свидетельствуют данные МВД Германии, пишет Der Spiegel.

Если в 2017 году из Германии в Армении были депортированы 184 человека, то в 2018 году число депортируемых достигло 346 человек.

Резко увеличилось число депортируемых из Германии в страны Магриба (Марокко, Алжир и Тунис). В эти североафриканские страны были высланы около 1900 человек.

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