ВС Азербайджана стали больше нарушать режим перемирия в Арцахе
2 марта 2019 - 13:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 24 февраля по 2 марта на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 3000 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР осуществлют полноценный контроль на передовой и продолжают уверенно нести боевое дежурство.
В период с 17 по 23 февраля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 150 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов.
Самое значимое
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки
Армянка родилась 7 января 1913 года в Западной Армении в провинции Айнтап, хотя в ее документах отмечено, что она родилась в 1909 году
В храме уже поставлены новые двери и окна, завозятся скамейки. Полностью восстановлен фасад, близятся к завершению отделочные работы.
Partner news
Последние новости
В Австрии запретили жест приветствия турецких националистов Люди, которые нарушают законодательство в общественных местах, могут быть оштрафованы на сумму до 4000 евро или арестованы на месяц
SpaceX впервые отправила в космос новейший корабль Dragon-2 На борту Dragon-2 к МКС летит манекен, названный в честь героини фильма «Чужие» — Рипли
Пашинян отправится в Бельгию с рабочим визитом: Встретится с руководством ЕС В рамках визита премьер-министр Армении в Брюсселе проведет встречи на высоком уровне с руководителями структур Европейского союза
МОТ: В Армении женщины зарабатывают на 35% меньше мужчин Армения занимает 7 место среди стран с самыми большими гендерными разрывами в ежемесячной оплате труда.