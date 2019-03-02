Пашинян отправится в Бельгию с рабочим визитом: Встретится с руководством ЕС

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 3 по 5 марта с рабочим визитом посетит Королевство Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

В рамках визита премьер-министр Армении в Брюсселе проведет встречи на высоком уровне с руководителями структур Европейского союза, в частности с председателем Европейского совета Дональдом Туском, главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, вице-президентом Европейской комиссии, Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

После встреч Пашинян и Туск выступят с заявлением для представителей СМИ, а с главой Еврокомиссии премьер Армении проведет совместную пресс-конференцию. Пашинян также посетит Европарламент и выступит с речью в Комитете Совета Европы.

Намечен и визит Пашиняна в город Лёвен (провинция Фламандский Брабант), который считается одним из университетских центров Бельгии. Премьер ознакомится с деятельностью и проектами образовательных и научно-исследовательских учреждений города – в частности Католического университета, научно-исследовательского центра IMEC, «Центра здоровья», Офиса трансфера технологий развития.

В рамках визита премьера Пашиняна ожидается подписание меморандума о взаимопонимании между министерством образования и науки Армении и департаментом иностранных дел Фландрии, а также между научно-исследовательским центром IMEC и фондом «Инкубатор предприятий».

В рамках визита премьер-министр Армении в Брюсселе встретится также с бизнесменами из армянской общины.