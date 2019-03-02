В Австрии запретили жест приветствия турецких националистов

PanARMENIAN.Net - 1 марта в Австрии вступил в силу закон, запрещающий жест приветствия турецкой ультраправой организации «Серые волки».

В декабре 2018 года австрийский парламент дополнил закон о запрете символов «экстремистских организаций» в стране с целью блокирования пропаганды терроризма.

Люди, которые нарушают законодательство в общественных местах, могут быть оштрафованы на сумму до 4000 евро или арестованы на месяц. Повторное нарушение предусматривает штраф от 10,000 евро или 6 недель заключения, пишет Eurointegration.com со ссылкой на Anadolu.

Турция осудила решение Австрии о запрете жеста, который использует турецкая Партия националистического движения (MHP).

«Скандально, что приветствие «серых волков», которое является символом легальной политической партии в Турции, внесли в тот же список, что и символ Рабочей партии Курдистана, кровавой террористической организации», - говорится в заявлении турецкого МИД.

Ведомство призвало Австрию «исправить эту ошибку», заявив, что «она глубоко оскорбляет двусторонние отношения между Турцией и Австрией».

«Серые волки» были частью политического насилия в Турции в 1970-х годах. Они стояли за нападениями и убийствами как внутри, так и за пределами границ Турции, а также совершили покушение на папу Иоанна Павла II в 1981 году.

В Германии также хотят запретить символы турецких ультраправых.