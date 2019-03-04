Tesla 14 марта официально представит новый электромобиль

PanARMENIAN.Net - 14 марта Tesla официально представит свой новый электромобиль – Tesla Model Y.

Model Y должен сделать то же самое с Model X, что сделала Model 3 с Model S. Другими словами, Model Y – это более простой, компактный и доступный кроссовер. Он будет построен на агрегатах Model 3: об объеме заимствованных компонентов не говорится, но, вне всяких сомнений, многие из них перекочуют из Model 3 в Model Y. А вот характерных подъемных дверей, как в Model X, у Model Y, скорее всего, не будет – слишком дороги они для бюджетной (по меркам Tesla, разумеется) модели, пишет Ixbt.com.

14 марта состоится полноценная премьера с оглашением всех характеристик и цен, а также журналистскими тест-драйвами. Но массовое производство Model Y стартует только в 2020 году.

По словам основателя компании Илона Маска, новинка окажется на 10% больше Model 3 и будет стоить пропорционально больше. При этом запас хода у Model Y будем немного меньше, чем у Model 3.