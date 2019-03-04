В Эстонии оппозиция выиграла парламентские выборы

PanARMENIAN.Net - Право-либеральная оппозиционная Партия реформ Эстонии одержала победу на парламентских выборах в стране, которые прошли 3 марта. Об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии Эстонии.

Партия реформ получила 34 мандата в эстонском парламенте, увеличив свое присутствие на четыре мандата. Это лучший результат в истории партии, созданной в 1994 году. До этого ее максимум был в 2011 году — 33 мандата, пишет РБК.

Правящая Центристская партия получает 26 мандатов, на один меньше, чем было ранее. Еще одна оппозиционная партия — Консервативная народная партия (EKRE) — значительно упрочила свои позиции в парламенте, получив 19 мандатов, на 12 больше, чем ранее. Ослабила свои позиции и другая правящая партия — Isamаa («Отечество»), у нее теперь 12 мандатов (минус два), у Социал-демократической партии — десять мандатов (минус пять).

Глава Центристской партии и премьер Эстонии Юри Ратас признал победу Партии реформ на выборах. Он заявил, что нужно уметь проигрывать, поскольку проигрыши рождают победы. «Я обещаю, что буду работать над тем, чтобы Центристская партия была в следующей коалиции», — заявил премьер.