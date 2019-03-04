Торнадо в США: Более 20 человек погибли
4 марта 2019 - 11:57 AMT
PanARMENIAN.Net - По меньшей мере 23 человека погибли в результате торнадо в американских штатах Алабама и Джорджия.
По словам представителя полиции, среди жертв есть несовершеннолетние и список погибших впоследствии может вырасти. Пострадали более 40 человек, около десяти тысяч местных жителей остались без электричества из-за поврежденных линий электропередачи, пишет Lenta.ru со ссылкой на CNN.
Два смерча обрушились на жилые районы 3 марта. Стихия уничтожила десятки построек, в том числе аэропорт и пожарную станцию.
Губернатор штата Алабама Кей Айви в связи с происшествием продлил статус чрезвычайного положения, объявленный в прошлом месяце из-за торнадо и других погодных условий.
Пострадавших поддержал президент США Дональд Трамп. «Прекрасным людям Алабамы и окрестных местностей: пожалуйста, будьте осторожны, заботьтесь о безопасности. Торнадо и ураганы были действительно ужасны, и они могут повториться. Родным и друзьям погибших, а также раненым — да благословит вас Господь!» — написал президент у себя в Twitter.
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