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Гуайдо анонсировал волну новых протестов в Венесуэле

Гуайдо анонсировал волну новых протестов в Венесуэле
4 марта 2019 - 12:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал венесуэльцев выйти на протесты 4 марта, а также сказал, что «возвращается в страну».

«Увидимся завтра», - сказал он в своем видеообращении, опубликованном в Twitter. О том, где именно пройдут протесты в Каракасе и других городах Венесуэлы, Гуйадо пообещал сообщить в соцсетях, пишет Deutsche Welle.

На родине в отношении Хуана Гуайдо проводится расследование в связи с тем, что 23 января он объявил себя временным президентом Венесуэлы. Верховный суд Венесуэлы запретил Гуйадо покидать страну, политик однако выехал в Колумбию, откуда пытался доставить гуманитарную помощь в свою страну, он также совершил поездки по странам Латинской Америки.

Теперь в случае возвращения в Венесуэлу ему грозит арест. Попытка задержания «будет без сомнения одной из последних ошибок» венесуэльского правительства, заявил Гуайдо в своем обращении.

Любые угрозы или действия в отношении безопасного возвращения Гуйадо в Венесуэлу «будут встречены сильным и существенным ответом США и международного сообщества», написал в своем Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 4 марта.

Большинство стран ЕС, включая Германию, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств ранее признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Гуайдо анонсировал новые протесты и свое возвращение в Венесуэлу
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