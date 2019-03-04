Гуайдо анонсировал волну новых протестов в Венесуэле

PanARMENIAN.Net - Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал венесуэльцев выйти на протесты 4 марта, а также сказал, что «возвращается в страну».

«Увидимся завтра», - сказал он в своем видеообращении, опубликованном в Twitter. О том, где именно пройдут протесты в Каракасе и других городах Венесуэлы, Гуйадо пообещал сообщить в соцсетях, пишет Deutsche Welle.

На родине в отношении Хуана Гуайдо проводится расследование в связи с тем, что 23 января он объявил себя временным президентом Венесуэлы. Верховный суд Венесуэлы запретил Гуйадо покидать страну, политик однако выехал в Колумбию, откуда пытался доставить гуманитарную помощь в свою страну, он также совершил поездки по странам Латинской Америки.

Теперь в случае возвращения в Венесуэлу ему грозит арест. Попытка задержания «будет без сомнения одной из последних ошибок» венесуэльского правительства, заявил Гуайдо в своем обращении.

Любые угрозы или действия в отношении безопасного возвращения Гуйадо в Венесуэлу «будут встречены сильным и существенным ответом США и международного сообщества», написал в своем Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 4 марта.

Большинство стран ЕС, включая Германию, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств ранее признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.