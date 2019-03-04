«Яндекс.Такси» будет сообщать больше информации о водителях
4 марта 2019 - 13:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Сервис «Яндекс.Такси» будет предоставлять клиентам клиентам больше информации о водителях, чем сейчас. Это следует из сообщения компании.
Когда на заказ будет назначен автомобиль, появится фотография водителя, клиенту необходимо на нее нажать и тогда появится карточка водителя. В ней будет его фотография в лучшем разрешении, информация о количестве поездок, рейтинг и комплименты, которые ему оставляют другие пользователя. Сейчас «Яндекс.Такси» указывает только имя и номер телефона водителя, а также данные его автомобиля и название таксопарка, в котором он зарегистрирован, пишут «Ведомости».
Карточки с подробной информацией о водителях становятся доступны для московских клиентов тарифов «Бизнес», «Премиум» и «Ультима», отмечает «Яндекс.Такси». В других городах и тарифах они появятся постепенно.
У «Яндекс.Такси» нет собственных водителей, а сервис работает как агрегатор, сотрудничая с таксопарками и самозанятыми водителями. Для начала работы с «Яндекс.Такси» водитель должен скачать приложение и пройти проверку. Несмотря на то, что таксисты не находятся в штате «Яндекс.Такси», сервис проводит их фотоконтроль, а также проверяет скорость движения автомобилей при выполнении заказов.
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