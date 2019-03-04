Китай запустит марсоход в 2020 году
4 марта 2019 - 14:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Китай в 2020 году запустит космический аппарат к Марсу. Об этом заявил на открытии Народного политического консультативного совета страны генеральный конструктор национальной лунной программы У Вэйжэнь.
«В следующем году будет запущен зонд для исследования Марса, который совершит облет, посадку и зондирование этой планеты», — пояснил разработчик, пишет Lenta.ru.
По его словам, лунная миссия Chang'e 5, в ходе которой планируется доставить образцы лунного грунта на Землю, будет запущена в конце 2019 года. «Если это произойдет, Китай станет третьей страной после США и России, успешно осуществившей этот шаг», — отметил генеральный конструктор.
О намерении Китая отправить в середине 2020 года миссию HX-1 (или Mars Global Remote Sensing Orbiter and Small Rover) к Марсу, включающую орбитальную станцию, посадочный аппарат и ровер, сообщалось в январе 2019 года. На околомарсианскую орбиту миссия должна выйти в начале 2021 года. Цель программы — изучение геологии и атмосферы планеты.
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