Правила футбола изменились
4 марта 2019 - 15:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разработал изменения, касающиеся правил футбола.
Первое изменение связано с касанием мяча рукой. Если футболист, который забил мяч, хотя бы неумышленно сыграл рукой, то это будет считаться нарушением правил, пишет Lenta.ru.
Во-вторых, замененный игрок обязан будет покинуть поле через ближайшую боковую линию. Сейчас футболисты уходят на замену через ту боковую линию, где располагаются скамейки запасных.
В-третьих, футболистам атакующей команды при выполнении штрафного будет запрещено вставать в стенку обороняющейся команды. При этом они смогут выстраивать собственную стенку.
Четвертое изменение касается пробития пенальти. Теперь голкиперу можно будет касаться линии ворот только одной ногой, а не строго двумя.
Также желтые и красные карточки теперь будут давать тренерам — за неподобающее поведение и другие нарушения. А после попадания мяча в судью будет назначаться спорный мяч.
Изменения вступят в силу летом 2019 года.
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«Рад вернуться на поле спустя два месяца. Я продолжу работать и делать все возможное для моей команды», — написал Мхитарян в Twitter.
Золотые медали завоевали 4 армянских борцов: Рудик Мкртчян (55 кг), Карен Асланян (67 кг), Грант Калачян (72 кг) и Арсен Джулфалакян (77 кг).
«С Днем рождения, Мики. Мхитаряну сегодня исполняется 30 лет. Надеемся, ты хорошо отметишь свой день. С нетерпением ждем твоего возвращения на поле», - говорится на странице «Арсенала» в Twitter.
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