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Правила футбола изменились

Правила футбола изменились
4 марта 2019 - 15:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разработал изменения, касающиеся правил футбола.

Первое изменение связано с касанием мяча рукой. Если футболист, который забил мяч, хотя бы неумышленно сыграл рукой, то это будет считаться нарушением правил, пишет Lenta.ru.

Во-вторых, замененный игрок обязан будет покинуть поле через ближайшую боковую линию. Сейчас футболисты уходят на замену через ту боковую линию, где располагаются скамейки запасных.

В-третьих, футболистам атакующей команды при выполнении штрафного будет запрещено вставать в стенку обороняющейся команды. При этом они смогут выстраивать собственную стенку.

Четвертое изменение касается пробития пенальти. Теперь голкиперу можно будет касаться линии ворот только одной ногой, а не строго двумя.

Также желтые и красные карточки теперь будут давать тренерам — за неподобающее поведение и другие нарушения. А после попадания мяча в судью будет назначаться спорный мяч.

Изменения вступят в силу летом 2019 года.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Правила футбола изменили
Legit. Football law: Hand-ball goals from next season will be disallowed - IFAB
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