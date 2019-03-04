Умер вокалист The Prodigy

PanARMENIAN.Net - Скончался вокалист британской электронной группы The Prodigy Кит Флинт.

Музыкант умер в возрасте 49 лет, его нашли утром в доме, расположенном в графстве Эссекс. Следов насильственной смерти не обнаружено, пишет «Сноб» со ссылкой на The Sun.

The Prodigy стали одной из самых популярных британских групп в 1990-х годах. Их композиции 1996 года Firestarter и Breathe занимали первые места в музыкальных рейтингах. Фанаты полюбили Флинта за энергичные выступления. Изначально он пришел в группу как танцор.

Последний альбом The Prodigу — No Tourists — был выпущенный в ноябре 2018 года.