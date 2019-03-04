В Иране после визита Пашиняна за антиармянские акции задержали около 30 азербайджанцев
4 марта 2019 - 17:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Силы безопасности Ирана задержали 29 азербайджанцев после визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в исламскую республику.
Азербайджанцев задержали за антиармянские действия: 1 марта на стадионе в Табризе в ходе футбольного матча между командами «Тракторсази» и «Сепахан» болельщики команды «Тракторсази» скандировали лозунги «Карабах наш и будет нашим», подняли флаг Азербайджана и сожгли флаг Армении, пишет Minval.az.
Кроме того, азербайджанские активисты также наклеили на посольство Армении в Тегеране листок с надписью «Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана».
Так азербайджанцы отреагировали на селфи Пашиняна на фоне плаката с надписью «Карабах – это Армения и все», которую он сделал в Тегеране во время встречи с армянской общиной в клубе «Арарат».
2 марта иранские силовики задержали активиста Юсифа Салахшура на его рабочем месте. А 1 марта были задержаны 28 азербайджанцев прямо на выходе со стадиона после футбольного матча. Личность 9 из задержанных уже установлена. Издание отмечает, что некоторых из задержанных избили в тюрьме.
Самое значимое
«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки
Армянка родилась 7 января 1913 года в Западной Армении в провинции Айнтап, хотя в ее документах отмечено, что она родилась в 1909 году
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