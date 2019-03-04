В Иране после визита Пашиняна за антиармянские акции задержали около 30 азербайджанцев

PanARMENIAN.Net - Силы безопасности Ирана задержали 29 азербайджанцев после визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в исламскую республику.

Азербайджанцев задержали за антиармянские действия: 1 марта на стадионе в Табризе в ходе футбольного матча между командами «Тракторсази» и «Сепахан» болельщики команды «Тракторсази» скандировали лозунги «Карабах наш и будет нашим», подняли флаг Азербайджана и сожгли флаг Армении, пишет Minval.az.

Кроме того, азербайджанские активисты также наклеили на посольство Армении в Тегеране листок с надписью «Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана».

Так азербайджанцы отреагировали на селфи Пашиняна на фоне плаката с надписью «Карабах – это Армения и все», которую он сделал в Тегеране во время встречи с армянской общиной в клубе «Арарат».

2 марта иранские силовики задержали активиста Юсифа Салахшура на его рабочем месте. А 1 марта были задержаны 28 азербайджанцев прямо на выходе со стадиона после футбольного матча. Личность 9 из задержанных уже установлена. Издание отмечает, что некоторых из задержанных избили в тюрьме.