Ватикан раскроет связанные с временем холокоста архивы

PanARMENIAN.Net - Ватикан откроет для исследователей и историков засекреченные архивные материалы, связанные с понтификом Пием XII и временем холокоста. О таком решении объявил 4 марта Папа Римский Франциск.

Франциск в своем выступлении перед членами секретного архива Ватикана отметил, что архивы станут доступны 2 марта 2020 года. «Церковь не боится истории», — заявил он. Папа Римский добавил, что к наследию Пия XII относились с «некоторым предубеждением и преувеличением», пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, Американский еврейский комитет (AJC) уже приветствовал этот шаг. В организации отметили, что призывают к полному открытию архивов Святого Престола периода Второй мировой войны уже более 30 лет, и теперь эксперты должны будут объективно оценить исторические записи.

Некоторые евреи обвиняли Пия XII, который занимал пост Папы Римского с 1939 по 1958 год, в том, что он закрывал глаза на холокост во время Второй мировой войны. В Ватикане же заявляли, что понтифик на самом деле действовал «за кулисами», чтобы не ухудшать ситуацию, в том числе и для католиков, в оккупированных нацистами частях Европы.

Холокост — массовое уничтожение евреев, проживавших на территории Германии, ее европейских союзников и оккупированных ими землях, в годы перед Второй мировой войной и в течение войны. Считается, что в это время погибли около шести миллионов человек.