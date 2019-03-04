Ватикан раскроет связанные с временем холокоста архивы
4 марта 2019 - 18:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Ватикан откроет для исследователей и историков засекреченные архивные материалы, связанные с понтификом Пием XII и временем холокоста. О таком решении объявил 4 марта Папа Римский Франциск.
Франциск в своем выступлении перед членами секретного архива Ватикана отметил, что архивы станут доступны 2 марта 2020 года. «Церковь не боится истории», — заявил он. Папа Римский добавил, что к наследию Пия XII относились с «некоторым предубеждением и преувеличением», пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Как отмечает агентство, Американский еврейский комитет (AJC) уже приветствовал этот шаг. В организации отметили, что призывают к полному открытию архивов Святого Престола периода Второй мировой войны уже более 30 лет, и теперь эксперты должны будут объективно оценить исторические записи.
Некоторые евреи обвиняли Пия XII, который занимал пост Папы Римского с 1939 по 1958 год, в том, что он закрывал глаза на холокост во время Второй мировой войны. В Ватикане же заявляли, что понтифик на самом деле действовал «за кулисами», чтобы не ухудшать ситуацию, в том числе и для католиков, в оккупированных нацистами частях Европы.
Холокост — массовое уничтожение евреев, проживавших на территории Германии, ее европейских союзников и оккупированных ими землях, в годы перед Второй мировой войной и в течение войны. Считается, что в это время погибли около шести миллионов человек.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Иране после визита Пашиняна за антиармянские акции задержали около 30 азербайджанцев Кроме того, азербайджанские активисты также наклеили на посольство Армении в Тегеране листок с надписью «Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана»
Армянские саперы приступили к разминированию окрестностей Алеппо Օтряд из 83-х человек приступил к работе в провинции Алеппо
Правила футбола изменились Первое изменение связано с касанием мяча рукой
Китай запустит марсоход в 2020 году «В следующем году будет запущен зонд для исследования Марса, который совершит облет, посадку и зондирование этой планеты», — пояснил разработчик