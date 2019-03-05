Пашинян: Реальный прогресс в карабахском урегулировании возможен только при участии народа Арцаха (видео)
5 марта 2019 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 марта посетил Европейский парламент, где его встретил председатель Комитета по внешним связям Европарламента Дэвид Макаллистер. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Пашинян выступил в Комитете по внешним связям Европейского парламента с речью, в которой он, в частности, отметил, что реальный прогресс в карабахском урегулировании возможен только при участии народа Арцаха в переговорном процессе.
«Сохраняющиеся геополитические риски и угрозы безопасности на Южном Кавказе постоянно бросают нам вызов. Они серьезно подрывают потенциал наших реформ.
Во-первых, неурегулированный нагорно-карабахский конфликт и напряженность в нашем регионе создают политические риски, которые оказывают существенное влияние на общую инвестиционную привлекательность нашей страны и региона.
Во-вторых, развязанная нашим противником гонка вооружений создает дополнительные трудности для региона Южного Кавказа. Сегодня Армении необходимо использовать большую часть своих небольших ресурсов для поддержания мира в регионе. Армения фактически несет экономическое бремя поддержания существующего баланса и предотвращает начало новых военных операций.
В-третьих, навязанные нашей стране с начала 1990-х годов закрытые границы и продолжающаяся транспортная блокада резко сокращают возможности диверсификации нашей экономики», - отметил премьер.
По его словам, введенные в отношении Ирана санкции также имеют негативные последствия для экономики РА, сузив один из связывающих страну с внешним миром коридоров и коммуникационные возможности.
«По нашему мнению, международное сообщество должно и впредь поддерживать миротворческие усилия Минской группы ОБСЕ, особенно с четким месседжем о том, что применение силы недопустимо. Мы убеждены, что урегулирование конфликта подразумевает необходимость уважения права народа Нагорного Карабаха на самоопределение.
Люди в этом горном регионе уже более двух десятилетий де-факто живут в независимости. Сегодня там выросло молодое поколение, которое не может себе представить никакой альтернативы независимости.
Если мы стремимся к мирному, справедливому и прочному урегулированию конфликта, народу Нагорного Карабаха должна быть предоставлена возможность самому решать свое будущее. Я не могу представлять народ Нагорного Карабаха. В качестве премьер-министра у меня есть мандат только граждан Армении, а не армянского населения Нагорного Карабаха, которые имеют свою конституцию и формируют свое правительство»,- подчеркул Пашинян.
Он добавил, что для него очевидно - реального прогресса мирного процесса можно достичь только тогда, когда народ Нагорного Карабаха сядет за стол переговоров, когда будет услышан и учтен голос народа Карабаха.
«Мы глубоко убеждены в том, что доверие между вовлеченными сторонами является одной из ключевых предпосылок урегулирования конфликтов. Этой уверенности можно достичь путем развивающегося диалога и взаимопонимания. Мы рассматриваем Южный Кавказ как регион, где независимые государства живут в мире, солидарности и сотрудничестве. Действительно, в современном мире закрытые границы считаются как минимум экономическим и политическим абсурдом.
Мир меняется с каждым днем, двигаясь ко все большей взаимосвязи и взаимозависимости. Наш регион нуждается в новых формах диалога, мирного сосуществования и экономического сотрудничества. Культура диалога, терпимости и компромисса должна доминировать над всеми существующими разногласиями на Южном Кавказе»,- заключил премьер РА.
Самое значимое
«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки
Армянка родилась 7 января 1913 года в Западной Армении в провинции Айнтап, хотя в ее документах отмечено, что она родилась в 1909 году
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Forbes: Кайли Дженнер - самый молодой миллиардер в истории В ноябре Forbes поместил Дженнер на обложку номера
Агентство Moody's подтвердило рейтинг B1 Америабанка Рейтинг долгосрочных депозитов в драмах на уровне B1 имеет позитивный прогноз, основанный на позитивном прогнозе рейтинга государственного долга B1
Трамп грозит лишить Турцию и Индию торговых льгот Индия не убедила Вашингтон в том, что сможет обеспечить справедливый доступ на свой рынок, заявил президент США
В США в возрасте 104 лет скончался переживший Геноцид армянин В августе армянину исполнилось бы 105 лет