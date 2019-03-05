Пашинян: Реальный прогресс в карабахском урегулировании возможен только при участии народа Арцаха

PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 марта посетил Европейский парламент, где его встретил председатель Комитета по внешним связям Европарламента Дэвид Макаллистер. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Пашинян выступил в Комитете по внешним связям Европейского парламента с речью, в которой он, в частности, отметил, что реальный прогресс в карабахском урегулировании возможен только при участии народа Арцаха в переговорном процессе.

«Сохраняющиеся геополитические риски и угрозы безопасности на Южном Кавказе постоянно бросают нам вызов. Они серьезно подрывают потенциал наших реформ.

Во-первых, неурегулированный нагорно-карабахский конфликт и напряженность в нашем регионе создают политические риски, которые оказывают существенное влияние на общую инвестиционную привлекательность нашей страны и региона.

Во-вторых, развязанная нашим противником гонка вооружений создает дополнительные трудности для региона Южного Кавказа. Сегодня Армении необходимо использовать большую часть своих небольших ресурсов для поддержания мира в регионе. Армения фактически несет экономическое бремя поддержания существующего баланса и предотвращает начало новых военных операций.

В-третьих, навязанные нашей стране с начала 1990-х годов закрытые границы и продолжающаяся транспортная блокада резко сокращают возможности диверсификации нашей экономики», - отметил премьер.

По его словам, введенные в отношении Ирана санкции также имеют негативные последствия для экономики РА, сузив один из связывающих страну с внешним миром коридоров и коммуникационные возможности.

«По нашему мнению, международное сообщество должно и впредь поддерживать миротворческие усилия Минской группы ОБСЕ, особенно с четким месседжем о том, что применение силы недопустимо. Мы убеждены, что урегулирование конфликта подразумевает необходимость уважения права народа Нагорного Карабаха на самоопределение.

Люди в этом горном регионе уже более двух десятилетий де-факто живут в независимости. Сегодня там выросло молодое поколение, которое не может себе представить никакой альтернативы независимости.

Если мы стремимся к мирному, справедливому и прочному урегулированию конфликта, народу Нагорного Карабаха должна быть предоставлена возможность самому решать свое будущее. Я не могу представлять народ Нагорного Карабаха. В качестве премьер-министра у меня есть мандат только граждан Армении, а не армянского населения Нагорного Карабаха, которые имеют свою конституцию и формируют свое правительство»,- подчеркул Пашинян.

Он добавил, что для него очевидно - реального прогресса мирного процесса можно достичь только тогда, когда народ Нагорного Карабаха сядет за стол переговоров, когда будет услышан и учтен голос народа Карабаха.

«Мы глубоко убеждены в том, что доверие между вовлеченными сторонами является одной из ключевых предпосылок урегулирования конфликтов. Этой уверенности можно достичь путем развивающегося диалога и взаимопонимания. Мы рассматриваем Южный Кавказ как регион, где независимые государства живут в мире, солидарности и сотрудничестве. Действительно, в современном мире закрытые границы считаются как минимум экономическим и политическим абсурдом.

Мир меняется с каждым днем, двигаясь ко все большей взаимосвязи и взаимозависимости. Наш регион нуждается в новых формах диалога, мирного сосуществования и экономического сотрудничества. Культура диалога, терпимости и компромисса должна доминировать над всеми существующими разногласиями на Южном Кавказе»,- заключил премьер РА.