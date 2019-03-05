Компания DataArt откроет филиал в Армении

PanARMENIAN.Net - Компания DataArt, занимающаяся технолигическими решениями в сферах финансов, здравоохранения, туризма и медиа, откроет филиал в Армении. Об этом заявил министр транспорта, связи и информационных технологий РА Акоп Аршакян.

Филиал в Армении будет координировать деятельность центра и офиса продаж R&D, уделяя особое внимания рынку Средней Азии. DataArt в Армении сконцентрируется на развитии Quality Assurance (тестирование программного обеспечения и контроль качества), разработке программного обеспечения и поддержке, развитии бизнеса.

Министр отметил, что процесс поиска и отбора специалистов уже начался, в офисе ведется ремонт и меблирование рабочих мест, а «новоселье» запланировано на июнь.

Ожидается, что до конца года в ереванском офисе DataArt будут работать около 30 специалистов.

Компания DataArt ведет свою деятельность в более чем 20 странах, в том числе в США, Великобритании, России, Украине, Аргентине и др. В компании в общем работают более 2500 сотрудников.