Компания DataArt откроет филиал в Армении
5 марта 2019 - 11:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания DataArt, занимающаяся технолигическими решениями в сферах финансов, здравоохранения, туризма и медиа, откроет филиал в Армении. Об этом заявил министр транспорта, связи и информационных технологий РА Акоп Аршакян.
Филиал в Армении будет координировать деятельность центра и офиса продаж R&D, уделяя особое внимания рынку Средней Азии. DataArt в Армении сконцентрируется на развитии Quality Assurance (тестирование программного обеспечения и контроль качества), разработке программного обеспечения и поддержке, развитии бизнеса.
Министр отметил, что процесс поиска и отбора специалистов уже начался, в офисе ведется ремонт и меблирование рабочих мест, а «новоселье» запланировано на июнь.
Ожидается, что до конца года в ереванском офисе DataArt будут работать около 30 специалистов.
Компания DataArt ведет свою деятельность в более чем 20 странах, в том числе в США, Великобритании, России, Украине, Аргентине и др. В компании в общем работают более 2500 сотрудников.
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