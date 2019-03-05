В сирийском Алеппо освятили армянский флаг

PanARMENIAN.Net - В Алеппо состоялась церемония освящения флага Республики Армения в штаб-квартире группы армянских специалистов, прибывшей в Сирию с гуманитарной миссией. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

В мероприятии приняли участие посол Армении в Сирии Тигран Геворкян, генеральный консул Армении в Алеппо Армен Саркисян, депутат Народного собрания САР Жирайр Реисян, духовные и светские лидеры армянской общины Алеппо.

Член группы гуманитарных экспертов Аркадий Тоноян выступил со вступительной речью от имени армянской гуманитарной миссии. Он подчеркнул, что поддержание мира является одной из уникальных ценностей армянского народа, и присутствие гуманитарной миссии Армении в Сирии является ярким тому подтверждением.

В свою очередь, посол Армении в Сирии Тигран Геворкян приветствовал участников армянской гуманитарной миссии в Сирийской Арабской Республике, выразив уверенность в том, что гуманитарные эксперты выполнят возложенную на них высокую миссию по поддержанию возобновления мира в дружественной Сирии, которая более ста лет назад открыла свои двери и сердца перед армянскими беженцами, пережившим Геноцид армян. Посол Армении пожелал группе гуманитарных экспертов мирной миссии и всего наилучшего.

Затем глава Берийской епархии ААЦ архиепископ Шаан Саркисян провел церемонию освящения государственного флага Армении.

Ранее стало известно, что специальные подразделения военных из Армении приступили к разминированию окрестностей Алеппо.

Группа из 83 армянских специалистов прибыла 8 февраля в сирийский город Алеппо. Они будут оказывать гуманитарную и медицинскую помощь населению Сирии вне зоны боевых действий, а также проводить работы по разминированию территории. Содействие в их доставке в республику оказала Россия.