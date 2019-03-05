Действующий председатель ОБСЕ встретился с Алиевым
5 марта 2019 - 11:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Делегация во главе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком прибыла в Баку.
Делегацию 5 марта принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Ранее сообщалось, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в марте приедет в Ереван и Баку для обсуждения вопросов, связанных с карабахским урегулированием.
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«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки
Армянка родилась 7 января 1913 года в Западной Армении в провинции Айнтап, хотя в ее документах отмечено, что она родилась в 1909 году
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