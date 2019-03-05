Действующий председатель ОБСЕ встретился с Алиевым

PanARMENIAN.Net - Делегация во главе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком прибыла в Баку.

Делегацию 5 марта принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Ранее сообщалось, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в марте приедет в Ереван и Баку для обсуждения вопросов, связанных с карабахским урегулированием.