Временный президент Венесуэлы вернулся в страну

PanARMENIAN.Net - Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо вернулся на родину.

Прибыв в аэропорт Майкетия, расположенный в 40 километрах от столицы страны, Каракаса, Гуайдо заявил, что продолжит кампанию, направленную против режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Чуть позже на своей странице в микроблоге Twitter он сообщил, что успешно прошел паспортный контроль, пишет Deutsche Welle.

За прошедшие полторы недели Хуан Гуайдо посетил Аргентину, Бразилию, Парагвай и другие страны Южной Америки. При этом он неоднократно выступал перед публикой, требуя открыть границы Венесуэлы для поставок гуманитарной помощи и призывая венесуэльских военных перейти на сторону оппозиции.

Ранее Николас Мадуро заявил, что Гуайдо будет задержан, если попытается въехать в страну. «Гуайдо не может просто так уезжать и приезжать. Органы правосудия запретили ему покидать страну», - подчеркнул Мадуро в интервью американскому телеканалу ABC.

Вице-президент США Майк Пенс, комментируя ситуацию, заявил в микроблоге Twitter, что безопасное возвращение Гуайдо в Венесуэлу исключительно важно для США. «Любое проявление насилия, угрозы или попытки запугивания недопустимы и будут встречены быстрой реакцией. Мир наблюдает: временному президенту Гуайдо должны дать возможность безопасно возвратиться в Венесуэлу», - написал он.

В знак солидарности с Гуайдона улицы Каракаса и ряда других городов Венесуэлы 4 марта вышли тысячи его сторонников.

Председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. На данный момент его признали таковым более 50 государств в мире, включая Германию, США и ряд стран Латинской Америки.