От ВИЧ излечился второй пациент в истории медицины
5 марта 2019 - 13:17 AMT
PanARMENIAN.Net - ВИЧ-инфицированный житель Лондона может стать вторым в истории медицины человеком, излеченным от вируса, вызывающего СПИД.
Согласно результатам исследования, обнародованного журналом Nature, в организме пациента, которому три года назад были трансплантированы стволовые клетки человека, обладающего иммунитетом к вирусу иммунодефицита, не было обнаружено следов ВИЧ-инфекции, пишет «Свобода».
Если в организме пациента, чье имя не сообщается, не будет обнаружено инфекции в результате дальнейших исследований, то это будет доказательством реальности надежд на создание средства от СПИДА.
Первый успешный опыт излечения от ВИЧ-инфекции был предпринят 12 лет назад в результате пересадки костного мозга. Однако этот эксперимент с тех пор ученым не удавалось успешно воспроизвести, и он был очень тяжел для пациента.
Масштабное применение трансплантации для лечения СПИДа нереалистично, говорит в интервью газете The New York Times Аннамари Венсинг из университета Утрехта, но этот результат вдохновляет исследователей, доказывая, что средство от СПИДа не является пустой мечтой.
В обоих случаях трансплантация костного мозга была проведена в качестве противораковой терапии, избавление от ВИЧ-инфекции оказалось побочным эффектом. В электронном письме в The New York Times так называемый «лондонский пациент» пишет, что известие о том, что он может быть излечен от рака и ВИЧ, было «сюрреалистичным».
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