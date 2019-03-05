США продлили санкции в отношении РФ
5 марта 2019 - 13:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп 4 марта на 1 год продлил санкции в отношении России, введенные после аннексии российской стороной украинского полуострова Крым в 2014 году.
«Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют незаконному присвоению ее активов», говорится в документе, опубликованном Белым домом. Кроме того, они продолжают представлять «чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов», отмечается в сообщении, пишет Deutsche Welle.
Россия весной 2014 года аннексировала украинский полуостров и считает Крым своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают.
В середине марта 2014 года, после аннексии Крыма, США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций. Эти меры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в санкционные списки (существуют списки США и ЕС), а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включенными в списки.
Расширение ограничительных мер в апреле-мае того же года было связано с обострением ситуации на востоке Украины. Россию обвинили в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности Украины, в частности в поставке оружия пророссийским сепаратистам. Следующий виток санкций был связан с катастрофой Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года, причиной которой, по мнению руководства ряда государств, стали действия повстанцев, поддерживаемых Россией.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Алиев: Ереван всячески старается препятствовать карабахскому урегулированию По его словам, Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
Мамедъяров: Нам готовить наши народы к миру или к другому варианту? По словам Мамедъярова, он обсудил с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым последние заявления руководства Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Туск: Сохранение статус-кво по Карабаху не может продолжаться долго Туск заявил, что переговоры по карабахскому урегулированию вселяют надежду
Агентство Moody's подтвердило рейтинг B1 Америабанка Рейтинг долгосрочных депозитов в драмах на уровне B1 имеет позитивный прогноз, основанный на позитивном прогнозе рейтинга государственного долга B1