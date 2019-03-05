Скончался армяновед Ким Бакши

PanARMENIAN.Net - В возрасте 88 лет в Москве ушел из жизни известный российский писатель, публицист и кинодраматург Ким Бакши. Об этом сообщило посольство Армении в РФ.

Отмечается, что Ким Наумович посвятил большую часть жизни изучению культуры и истории армянского народа.

«От имени посольства Армении в России выражаем наши самые искренние соболезнования родным и близким Кима Бакши»,- говорится в публикации.

Ким Наумович Бакши родился 1 марта 1931 года в Москве. Окончил Московский государственный университет. С 1964 года Ким Бакши занимался древней и современной культурой Армении. Изучал манускрипты, хранящиеся в Матенадаране в Ереване, в Венеции на острове Сан-Ладзаро, в Вене в Конгрегации мхитаристов, в Бейруте в Киликийском Католикосате, в Исфахане в соборе Святого Христа Всеспасителя и еще во многих других собраниях древних книг, в крупнейших библиотеках мира.

Ким Бакши — лауреат премии имени Ованеса Туманяна Союза писателей Армении и Государственной премии Республики Армения, а также Международной премии имени Фритьофа Нансена.

По сценарию Кима Бакши снято более 50-ти документальных и научно-популярных фильмов — «Мы встретились на Байкале» (1965), «На высоте» (1971), «Минуты Нурека» (1975), «Вы не забыли это чудо?» (1974), «Лауреаты Ленинской премии» (1981), «Я больше не буду» (1982) и др.