В США в возрасте 104 лет скончался переживший Геноцид армянин
5 марта 2019 - 15:31 AMT
PanARMENIAN.Net - В США скончался 104-летний фотограф из Милуоки, переживший Геноцид армян и сделавший фотографии американского президента Франклина Рузвельта.
Б. Артин Айг умер 4 марта в Висконсине по естественным причинам. В августе армянину исполнилось бы 105 лет, пишет Milwaukee Journal Sentinel.
В интервью в декабре 2018 года Айг рассказал о невероятных вещах, которые он делал и свидетелем которых становился за свою насыщенную событиями жизнь.
У него остались четыре дочери, девять внуков, 17 правнуков и одна праправнучка.
Ранее в Аргентине в возрасте 106 лет скончалась одна из последних переживших Геноцид армян - Лусин Береджиклян-Хатчерян.Армянка родилась 7 января 1913 года в Западной Армении в провинции Айнтап, хотя в ее документах отмечено, что она родилась в 1909 году.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
Самое значимое
«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки
Армянка родилась 7 января 1913 года в Западной Армении в провинции Айнтап, хотя в ее документах отмечено, что она родилась в 1909 году
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