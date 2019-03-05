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В США в возрасте 104 лет скончался переживший Геноцид армянин

В США в возрасте 104 лет скончался переживший Геноцид армянин
5 марта 2019 - 15:31 AMT

PanARMENIAN.Net - В США скончался 104-летний фотограф из Милуоки, переживший Геноцид армян и сделавший фотографии американского президента Франклина Рузвельта.

Б. Артин Айг умер 4 марта в Висконсине по естественным причинам. В августе армянину исполнилось бы 105 лет, пишет Milwaukee Journal Sentinel.

В интервью в декабре 2018 года Айг рассказал о невероятных вещах, которые он делал и свидетелем которых становился за свою насыщенную событиями жизнь.

У него остались четыре дочери, девять внуков, 17 правнуков и одна праправнучка.

Ранее в Аргентине в возрасте 106 лет скончалась одна из последних переживших Геноцид армян - Лусин Береджиклян-Хатчерян.Армянка родилась 7 января 1913 года в Западной Армении в провинции Айнтап, хотя в ее документах отмечено, что она родилась в 1909 году.

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Milwaukee Journal Sentinel. 104-year-old Milwaukee photographer who lived incredible life died Monday
Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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