В США в возрасте 104 лет скончался переживший Геноцид армянин

PanARMENIAN.Net - В США скончался 104-летний фотограф из Милуоки, переживший Геноцид армян и сделавший фотографии американского президента Франклина Рузвельта.

Б. Артин Айг умер 4 марта в Висконсине по естественным причинам. В августе армянину исполнилось бы 105 лет, пишет Milwaukee Journal Sentinel.

В интервью в декабре 2018 года Айг рассказал о невероятных вещах, которые он делал и свидетелем которых становился за свою насыщенную событиями жизнь.

У него остались четыре дочери, девять внуков, 17 правнуков и одна праправнучка.

Ранее в Аргентине в возрасте 106 лет скончалась одна из последних переживших Геноцид армян - Лусин Береджиклян-Хатчерян.Армянка родилась 7 января 1913 года в Западной Армении в провинции Айнтап, хотя в ее документах отмечено, что она родилась в 1909 году.