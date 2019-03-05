Трамп грозит лишить Турцию и Индию торговых льгот
5 марта 2019 - 14:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп грозит отменить льготный режим торговли с Индией и Турцией. Соответствующие уведомления в Конгресс Соединенных Штатов глава государства подготовил 4 марта.
После «интенсивных переговоров» Вашингтона и правительства Индии азиатская страна «не убедила Соединенные Штаты в том, что сможет обеспечить справедливый доступ на индийский рынок», говорится в документе, опубликованном Белым домом, пишет Deutsche Welle.
В рамках программы льготного режима, запущенной в 1970-х, Индия может беспошлинно экспортировать в США товары на общую сумму в 5,6 млрд долларов (в пересчете - 4,94 млрд евро). Трамп, по своим собственным словам, продолжит изучать возможное соответствие Индии необходимым критериям.
Кроме того, Вашингтону «больше не следует относить Турцию к развивающимся странам-получателям торговых льгот», подчеркивает президент США во втором уведомлении. Это решение принято «на основании уровня экономического развития» Турции, отмечается в документе.
Решение может вступить в силу не ранее чем через 60 дней.
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