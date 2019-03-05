Агентство Moody's подтвердило рейтинг B1 Америабанка

PanARMENIAN.Net - Авторитетное международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинг долгосрочных депозитов в драмах на уровне B1 Америабанка, рейтинг B2 по долгосрочным инвалютным депозитам и рейтинг Ba3 по долгосрочному риску контрагента. Об этом сообщает пресс-служба Америабанка.

Рейтинг долгосрочных депозитов в драмах на уровне B1 имеет позитивный прогноз, основанный на позитивном прогнозе рейтинга государственного долга B1. Рейтинг инвалютных долгосрочных депозитов B2 является максимально возможным рейтингом для армянских банков, который ограничен пределом инвалютных депозитов Армении. Рейтинг имеет стабильный прогноз.

Рейтинг долгосрочных драмовых депозитов Америабанка отражает:

диверсифицированные бизнес-направления банка и прочные позиции на рынке;

улучшенное качество активов и возможность нейтрализации возможных потерь благодаря надлежащим буферам капитала, высокой прибыльности и достаточному покрытию проблемных кредитов;