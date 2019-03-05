Мамедъяров: Нам готовить наши народы к миру или к другому варианту?
5 марта 2019 - 17:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров попросил действующего председателя ОБСЕ, главу МИД Словакии Мирослава Лайчака в ходе визита на следующей неделе в Ереван задать армянскому руководству вопрос: «Мы будем готовить наши народы к миру или к другому направлению?».
По словам Мамедъярова, он обсудил с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым последние заявления руководства Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
«Последние заявления руководства Армении не нацелены на мир. Например, последнее заявление главы СНБ. Я по данному вопросу сегодня говорил по телефону с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ (Игорем Поповым – ред.)», - сказал Мамедъяров на пресс-конференции.
«Минская группа ОБСЕ является единственным форматом для переговоров, признанным всеми сторонами конфликта. Любое изменение этого формата должно быть согласовано с противоположной стороной», - заявил, в свою очередь, Лайчак.
Ранее глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян в ходе своего визита в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику) затронул тему о планах «сдать земли Арцаха Азербайджану», отметив, что у действующих властей РА нет таких планов.
«Программа перезаселения, по моей и нашей общей объективной оценке, станет основной гарантией безопасности нашей страны. Потому что те слова, те выражения и те люди, которые вечно спекулируют на том, что «земли вернут, уступят, будут вести переговоры» и т.д., в результате этой программы мы направим конкретный посыл всему армянскому народу и миру, что у нас нет цели сдавать ни пяди земли. Напротив – на наших землях должны жить наши соотечественники, строить и созидать», - сказал Ванецян.
Самое значимое
«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки
Армянка родилась 7 января 1913 года в Западной Армении в провинции Айнтап, хотя в ее документах отмечено, что она родилась в 1909 году
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