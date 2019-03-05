Мамедъяров: Нам готовить наши народы к миру или к другому варианту?

PanARMENIAN.Net - Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров попросил действующего председателя ОБСЕ, главу МИД Словакии Мирослава Лайчака в ходе визита на следующей неделе в Ереван задать армянскому руководству вопрос: «Мы будем готовить наши народы к миру или к другому направлению?».

По словам Мамедъярова, он обсудил с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым последние заявления руководства Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

«Последние заявления руководства Армении не нацелены на мир. Например, последнее заявление главы СНБ. Я по данному вопросу сегодня говорил по телефону с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ (Игорем Поповым – ред.)», - сказал Мамедъяров на пресс-конференции.

«Минская группа ОБСЕ является единственным форматом для переговоров, признанным всеми сторонами конфликта. Любое изменение этого формата должно быть согласовано с противоположной стороной», - заявил, в свою очередь, Лайчак.

Ранее глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян в ходе своего визита в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику) затронул тему о планах «сдать земли Арцаха Азербайджану», отметив, что у действующих властей РА нет таких планов.

«Программа перезаселения, по моей и нашей общей объективной оценке, станет основной гарантией безопасности нашей страны. Потому что те слова, те выражения и те люди, которые вечно спекулируют на том, что «земли вернут, уступят, будут вести переговоры» и т.д., в результате этой программы мы направим конкретный посыл всему армянскому народу и миру, что у нас нет цели сдавать ни пяди земли. Напротив – на наших землях должны жить наши соотечественники, строить и созидать», - сказал Ванецян.