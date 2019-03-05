Алиев: Ереван всячески старается препятствовать карабахскому урегулированию

PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван не демонстрирует серьезного желания проводить субстантивные переговоры и всячески старается препятствовать карабахскому урегулированию. Такое заявление он сделал 5 марта в Баку на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком.

«Очень важно, чтобы международное сообщество оказало серьезное давление на Ереван, чтобы был достигнут прогресс в переговорном процессе», - подчеркнул Алиев, пишет Haqqin.az.

По его словам,Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

«Азербайджан является самой заинтересованной стороной в скорейшем решении армяно-азербайджанского конфликта», - подчеркнул Алиев.

По словам Алиева, несмотря на наблюдаемую в переговорном процессе динамику, отраженную в состоявшихся в последнее время четырех встречах глав МИД двух стран, а также трех встречах президента Азербайджана и премьера Армении, «Ереван не демонстрирует серьезного желания проводить субстантивные переговоры и всячески старается препятствовать карабахскому урегулированию».

Алиев также отметил, что Азербайджан придает большое значение членству в ОБСЕ. Он сказал, что Баку проводит активную работу и наладил эффективное сотрудничество как в рамках самой организации, так и со странами-членами ОБСЕ.

Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 марта посетил Европейский парламент, где его встретил председатель Комитета по внешним связям Европарламента Дэвид Макаллистер. Пашинян выступил в Комитете по внешним связям Европейского парламента с речью, в которой он, в частности, отметил, что реальный прогресс в карабахском урегулировании возможен только при участии народа Арцаха в переговорном процессе.