Forbes: Кайли Дженнер - самый молодой миллиардер в истории
5 марта 2019 - 18:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский журнал Forbes назвал 21-летнюю модель Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории, который заработал свое состояние сам, а не получил в наследство. Издание оценило ее состояние ровно в $1 млрд.
В ноябре Forbes поместил Дженнер на обложку номера. Журнал оценивал ее состояние в $900 млн. Тогда же Дженнер возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, которым еще не исполнилось 30 лет. Еще в 2018 году она занимала десятую строчку в списке, а Forbes оценивал ее состояние в $41 млн, пишут «Ведомости».
Дженнер – участница шоу «Семейство Кардашьян» и младшая сестра Ким Кардашьян, но она заработала свое состояние благодаря выпуску косметики Kylie Cosmetics. Из-за популярности в соцсетях у нее получается быстро продвигать этот бренд: на ее Instagram подписано более 128 млн человек. До недавнего времени одна из ее фотографий была самым популярным снимком в истории сервиса, набрав более 18 млн лайков.
«Это сила социальных сетей», – говорит Дженнер: «У меня был такой большой охват еще до того, как я начинала что-нибудь». При этом в разговоре с Forbes она замечает, что действительно много работает.
После недавнего подписания договора с американской розничной сетью Ulta косметику Дженнер стали покупать еще больше, отмечает Forbes. По данным издания, за шесть недель после старта продаж модели удалось продать косметики на $54,5 млн. «Я заглянула в несколько магазинов, выложила снимки в социальные сети – я сделала то, что обычно делаю, и это сработало», – говорит Дженнер.
Дженнер удалось побить рекорд основателя Facebook Марка Цукерберга. Ему было 23 года, когда он стал самым молодым миллиардером в истории, который заработал свое состояние сам, оценивал Forbes.
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