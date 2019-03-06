В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
6 марта 2019 - 09:57 AMT
PanARMENIAN.Net - 6 марта, по состоянию на 09:00, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Варденяцский перевал закрыт для грузовиков с прицепом и труднопроходим для остальных автомобилей.
Труднопроходимы автодороги Берд-Чамбарак и Сотк-Карвачар (для грузовых автомобилей).
На межобщинных автодорогах региона Арагац Арагацотнской области местами наблюдается гололедица.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.
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