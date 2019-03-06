Могерини: ЕС готов продолжать поддерживать демократические реформы в Армении

PanARMENIAN.Net - В рамках рабочего визита в Королевство Бельгия премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретился в Брюсселе с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Могерини отметила важность углубления сотрудничества с Арменией. Вице-председатель Европейской комиссии подтвердила, что ЕС готов и впредь поддерживать демократические реформы в Армении, направленные на укрепление верховенства права, защиту прав человека, борьбу с коррупцией, обеспечение экономического прогресса и ряд других областей.

Пашинян подчеркнул, что Европейский союз является надежным партнером Армении, и произошедшие в РА политические изменения еще более укрепили связи Армении и Европейского союза, имеющие ценностную общность. Глава армянского правительства отметил, что политический диалог между Арменией и ЕС находится на высоком уровне, о чем свидетельствуют официальные взаимные визиты высокого уровня. Пашинян добавил, что правительство готово продолжать и дальше развивать эффективное сотрудничество в представляющих взаимный интерес сферах.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, процессом либерализации визового режима, содействием ЕС инициированным правительством реформам и повесткой двустороннего сотрудничества.

Пашинян и Могерини обменялись мнениями по региональным вопросам, коснулись процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Собеседники подчеркнули важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках имеющего международный мандат формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.