Могерини: ЕС готов продолжать поддерживать демократические реформы в Армении
6 марта 2019 - 11:24 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках рабочего визита в Королевство Бельгия премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретился в Брюсселе с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Могерини отметила важность углубления сотрудничества с Арменией. Вице-председатель Европейской комиссии подтвердила, что ЕС готов и впредь поддерживать демократические реформы в Армении, направленные на укрепление верховенства права, защиту прав человека, борьбу с коррупцией, обеспечение экономического прогресса и ряд других областей.
Пашинян подчеркнул, что Европейский союз является надежным партнером Армении, и произошедшие в РА политические изменения еще более укрепили связи Армении и Европейского союза, имеющие ценностную общность. Глава армянского правительства отметил, что политический диалог между Арменией и ЕС находится на высоком уровне, о чем свидетельствуют официальные взаимные визиты высокого уровня. Пашинян добавил, что правительство готово продолжать и дальше развивать эффективное сотрудничество в представляющих взаимный интерес сферах.
Собеседники обсудили вопросы, связанные с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, процессом либерализации визового режима, содействием ЕС инициированным правительством реформам и повесткой двустороннего сотрудничества.
Пашинян и Могерини обменялись мнениями по региональным вопросам, коснулись процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Собеседники подчеркнули важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках имеющего международный мандат формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
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«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки
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