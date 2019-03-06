Юнкер: Мы за скорое начало переговоров о либерализации визового режима с Арменией

PanARMENIAN.Net - Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Еврокомиссия готова поддержать РА в вопросе либерализации визового режима с ЕС. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Европейский союз и Армения являются сильными союзниками, и мы хотим поддержать Армению», - заявил Юнкер.

По его словам, технические условия были выполнены, и теперь пришло время взаимодействовать с государствами-членами по этому вопросу, чтобы можно было двигаться вместе.

«Мы готовы поддержать этот процесс. Как Еврокомиссия, мы выступаем за то, чтобы как можно скорее начать переговоры по либерализации визового режима, поскольку это важно для Армении и ЕС. Мы хотим, чтобы больше армян путешествовало по ЕС», - сказал Юнкер.