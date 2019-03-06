Юнкер: Мы за скорое начало переговоров о либерализации визового режима с Арменией
6 марта 2019 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Еврокомиссия готова поддержать РА в вопросе либерализации визового режима с ЕС. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.
«Европейский союз и Армения являются сильными союзниками, и мы хотим поддержать Армению», - заявил Юнкер.
По его словам, технические условия были выполнены, и теперь пришло время взаимодействовать с государствами-членами по этому вопросу, чтобы можно было двигаться вместе.
«Мы готовы поддержать этот процесс. Как Еврокомиссия, мы выступаем за то, чтобы как можно скорее начать переговоры по либерализации визового режима, поскольку это важно для Армении и ЕС. Мы хотим, чтобы больше армян путешествовало по ЕС», - сказал Юнкер.
Самое значимое
В августе армянину исполнилось бы 105 лет
«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
ООН: Около половины жителей КНДР голодают Из-за рекордно плохого урожая число голодающих в Северной Корее достигло почти 11 млн человек, сообщает ООН
Женская сборная Армении по шахматам разгромила Египет на ЧМ В составе армянской сборной одержали победу Лилит Мкртчян, Анна Саркисян, Мария Геворгян и Сирануш Гукасян.
Основатели Reddit и Acer примут участие во Всемирном конгрессе ИТ в Армении (видео) Конгресс пройдет в октябре 2019 года в Ереване.
Пашинян: На встрече с Алиевым обсудим переговорный формат Пашинян отметил, что его общение с Алиевым носило неофициальный характер.