Пашинян: На встрече с Алиевым обсудим переговорный формат

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, затронув тему карабахского урегулирования, заявил, что предстоящая встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым будет посвящена также обсуждениям вокруг переговорного формата. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

В ответ на вопрос журналиста Пашинян отметил, что его общение с Алиевым носило неофициальный характер.

«Мы, по сути, вообще не говорили о способах и тонкостях урегулирования карабахского вопроса, следовательно в вашем вопросе есть некоторое недопонимание, когда вы спрашиваете, есть ли что добавить: мы только должны начать обсуждать. Как я сказал, я уже говорил об этом в Тегеране, наша предстоящая встреча будет посвящена, в том числе, обсуждениям, касающимся формата, потому что мы считаем, и наша позиция не изменилась, что для эффективного решения вопроса необходимо в первую очередь создать эффективный формат, целью которого является обеспечение участия Нагорного Карабаха в переговорном процессе», - сказал Пашинян.

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, в свою очередь, отметил, что при Пашиняне появилась возможность проводить новые встречи по Карабаху на уровне лидеров и глав МИД стран.

«Новые встречи - это уже прогресс. А что касается нашей поддержки, считаю, нужно оставить все в действующем формате, не создавать ничего нового. Но очень важны средства для развития взаимного доверия», - отметил Хан.