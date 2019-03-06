Пашинян: На встрече с Алиевым обсудим переговорный формат
6 марта 2019 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, затронув тему карабахского урегулирования, заявил, что предстоящая встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым будет посвящена также обсуждениям вокруг переговорного формата. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
В ответ на вопрос журналиста Пашинян отметил, что его общение с Алиевым носило неофициальный характер.
«Мы, по сути, вообще не говорили о способах и тонкостях урегулирования карабахского вопроса, следовательно в вашем вопросе есть некоторое недопонимание, когда вы спрашиваете, есть ли что добавить: мы только должны начать обсуждать. Как я сказал, я уже говорил об этом в Тегеране, наша предстоящая встреча будет посвящена, в том числе, обсуждениям, касающимся формата, потому что мы считаем, и наша позиция не изменилась, что для эффективного решения вопроса необходимо в первую очередь создать эффективный формат, целью которого является обеспечение участия Нагорного Карабаха в переговорном процессе», - сказал Пашинян.
Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, в свою очередь, отметил, что при Пашиняне появилась возможность проводить новые встречи по Карабаху на уровне лидеров и глав МИД стран.
«Новые встречи - это уже прогресс. А что касается нашей поддержки, считаю, нужно оставить все в действующем формате, не создавать ничего нового. Но очень важны средства для развития взаимного доверия», - отметил Хан.
Самое значимое
Собеседники обсудили различные вопросы, касающиеся повестки дня армяно-российских союзнических отношений.
По решению Следственного управления Службы национальной безопасности РА имущество Александра Саркисяна было арестовано 9 июля 2018 года.
Армения и США долгое время вместе работали над тем, чтобы отреагировать на гуманитарную катастрофу в Сирии, которая сопровождается масштабным кризисом беженцев и перемещенных лиц
СМИ пишут, что допрошен был также бизнесмен Хачатур Сукиасян, который был объявлен в розыск после событий 1 марта 2008 года.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
ООН: Около половины жителей КНДР голодают Из-за рекордно плохого урожая число голодающих в Северной Корее достигло почти 11 млн человек, сообщает ООН
Женская сборная Армении по шахматам разгромила Египет на ЧМ В составе армянской сборной одержали победу Лилит Мкртчян, Анна Саркисян, Мария Геворгян и Сирануш Гукасян.
Основатели Reddit и Acer примут участие во Всемирном конгрессе ИТ в Армении (видео) Конгресс пройдет в октябре 2019 года в Ереване.
Юнкер: Мы за скорое начало переговоров о либерализации визового режима с Арменией «Европейский союз и Армения являются сильными союзниками, и мы хотим поддержать Армению», - заявил Юнкер.