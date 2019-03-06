Основатели Reddit и Acer примут участие во Всемирном конгрессе ИТ в Армении (видео)
6 марта 2019 - 12:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Во Всемирном конгрессе информационных технологий в Армении примут участие американский бизнесмен армянского происхождения, соучредитель социального новостного сайта Reddit Алексис Оганян и тайваньский предприниматель, основатель, генеральный директор и председатель совета директоров компании Acer Стэн Ши. Об этом сообщается на странице армянского правительства в Facebook.
Конгресс пройдет в октябре 2019 года в Ереване.
Участие в конгрессе также устно подтвердили руководители Google, Amazon, Facebook и других компаний.
Темой конгресса станет «Сила децентрализации». Будут обсуждены направления IT-сектора. Президент Конгресса Александр Есаян отметил, что для каждой делегации и организации будут подготовлены отдельные пакеты.
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