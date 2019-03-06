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Женская сборная Армении по шахматам разгромила Египет на ЧМ

Женская сборная Армении по шахматам разгромила Египет на ЧМ
6 марта 2019 - 12:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Женская сборная Армении по шахматам со счетом 4:0 одержала победу в поединке со сборной Египта в первом туре командного чемпионата мира, стартовавшего в Астане.

В составе армянской сборной одержали победу Лилит Мкртчян, Анна Саркисян, Мария Геворгян и Сирануш Гукасян.

Одна из лидеров команды Элина Даниелян не выступила в этом туре.

Во втором туре соперником армянской сборной станет команда РФ.

В женском турнире принимают участие сборные Армении, Венгрии, Грузии, Египта, Индии, Казахстана, Китая, России, США и Украины. Чемпионат завершится 15 марта.

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