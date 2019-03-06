ООН: Около половины жителей КНДР голодают
6 марта 2019 - 13:37 AMT
PanARMENIAN.Net - ООН бьет тревогу из-за самого сильного неурожая в Северной Корее за более чем 10 лет. В минувшем году урожай в КНДР уменьшился из-за непогоды, нехватки сельскохозяйственных земель и неэффективного управления на 500 тысяч до 4,95 млн тонн.
В результате число северокорейцев, страдающих от нехватки продовольствия и воды, достигло 10,9 млн человек, что составляет почти 43% населения КНДР, сообщила ООН в докладе, обнародованном 6 марта, пишет Deutsche Welle.
Координатор ООН по Северной Корее Тапан Мишра призвал мировое сообщество собрать средства для поставки критически важной гуманитарной помощи в КНДР. Он отметил, что в 2018 году финансирование помощи удалось обеспечить лишь на четверть.
Между тем КНДР, судя по всему, восстановила часть ракетного полигона в Сохэ, демонтированного в августе 2018 года после первого саммита между руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося в Сингапуре. Южнокорейские спецслужбы и американские эксперты 5 марта сообщили, что на данном объекте ведутся восстановительные работы.
По мнению экспертов, это может быть свидетельством того, что КНДР стремится «продемонстрировать решимость» после провала ханойского саммита между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом.
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