В Армении криминализируют содействие криминальному миру
6 марта 2019 - 14:38 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении создание или управление криминальной средой, добровольное участие в криминальной среде, содействие и распространение этой субкультуры будут ограничены. Соответствующий законопроект введен в обращение Министерством юстиции РА.
Отмечается, что в процессе разработки механизмов для предотвращения распространения этого явления изучался опыт постсоветских стран.
«В настоящее время аналогичные проекты были разработаны в Российской Федерации и Украине, а, например, Уголовный кодекс Грузии с 2006 года предусматривает ответственность за членство в «воровском сообществе», а также за статус «вора в законе», - отмечается в законопроекте.
Создание или управление преступной средой будет наказываться лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Если деяние совершено лицом с высоким статусом в криминальной среде, будет наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Добровольное участие в криминальной среде будет наказываться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Содействие криминальной субкультуре и ее распространение будет наказываться штрафом в размере от 200 до 600 минимальных окладов или арестом на срок до 2 месяцев или лишением свободы на срок до 3 лет.
В настоящее время по Уголовному кодексу РА создание или управление криминальной средой, участие в криминальной среде или преступной субкультуре и ее распространение не рассматривается в качестве преступления, в результате чего невозможно полностью и решительно бороться и предотвращать эти порочные явления, т.е. стратегия нейтрализации криминальной субкультуры и дальнейшего преодоления в Армении еще не разработана.
Статья «Членство в воровском сообществе», «вор в законе» появилась в Уголовном кодексе Грузии в 2005 году, после того как в 2003 году к власти пришла команда во главе с Михаилом Саакашвили. Они фактически объявили войну с организованной преступностью. Изначально за членство в «воровском сообществе» лишали свободы сроком от трех до восьми лет со штрафом или без него, а «ворам в законе» грозила тюрьма сроком от пяти до 10 лет со штрафом или без него.
Спустя год, в 2006 году, законодательство ужесточили. Сейчас членство в «воровском сообществе» карается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет со штрафом или без него. А «воры в законе» могут лишиться свободы сроком от семи до 10 лет со штрафом или без него.
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