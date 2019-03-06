Вашингтон может ограничить военное сотрудничество с Анкарой

PanARMENIAN.Net - США могут отказаться от поставок Турции истребителей F-35, если их партнер по НАТО приобретет систему противоракетной обороны С-400 российского производства. Об этом заявил журналистам 5 марта генерал Кертис Скапаротти, главнокомандующий войсками США в Европе и объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что не откажется от намерения приобрести российский зенитно-ракетный комплекс, несмотря на то, что С-400 несовместим с системами противовоздушной обороны, используемыми войсками НАТО.

«Я настоятельно рекомендую, чтобы мы отказались от сделки по F-35 и совместной работы с союзником, который работает с российскими системами, особенно системами противоракетной обороны, являющимися, пожалуй, самой продвинутой технологией», - заявил Скапаротти во время заседания комитета Сената США по вооруженным силам, пишет Deutsche Welle.

Кроме того, если сделка Турции с Россией состоится, Вашингтон также отзовет свое предложение по продаже Турции ракетных комплексов Patroit на сумму 3,5 млрд долларов. Кроме того, это может привести к применению США санкций в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), указал Скапаротти.

В феврале 2019 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 - «это состоявшаяся сделка».

В свою очередь, президент Турции Эрдоган отметил, что Анкара готова выступить с разъяснениями своей позиции в Конгрессе США, и выразил надежду, что Вашингтон согласится отойти от своей жесткой позиции.