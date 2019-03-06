Пашинян: Армения абсолютно прозрачна для российских партнеров
6 марта 2019 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что действия Армении абсолютно прозрачны для российских партнеров. Такое заявление он сделал в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о целях своего визита в Брюссель.
«Этот визит имеет конкретную цель — мы собираемся обсуждать с представителями Евросоюза реализацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом. И я хочу подчеркнуть одну важную деталь: мы в этом процессе абсолютно прозрачны для наших российских партнеров. И, что очень важно, Евросоюз не ставит никаких геополитических и внешнеполитических вопросов или условий в этом процессе. Это сотрудничество касается только внутренних демократических реформ в Армении, особенно после прошедших в прошлом году событий в стране. Эта повестка реформ очень важна для нас», - отметил Пашинян.
По его словам, для РА очень важно, чтобы в РФ все слои общества правильно поняли суть и причины произошедшей в Армении в 2018 году «бархатной» революции.
«К сожалению, до сих пор многие экспертные круги в России пробуют представить произошедшее в Армении как событие из ряда так называемых цветных революций. Но для нас очень важно, чтобы наши российские друзья и коллеги поняли, что произошедшее не имеет никакого геополитического контекста и ни одной иностранной силы не было вовлечено в процесс. Это вопрос национального достоинства и моего личного достоинства. Подобная интерпретация — что кто-то использовал армянский народ в своих геополитических целях — оскорбительна для нас. Армения — независимая страна, независимая нация с высоким чувством достоинства», - подчеркнул премьер.
«И конечно же, для нас очень важно быть надежными партнерами. И мы будем надежным партнером для всех, кого сами считаем своим надежным партнером, не может быть никаких сомнений в этом. А тех, кто не является надежным, мы должны оценить — надо ли нам считать их своими партнерами?» - добавил он.
Самое значимое
В августе армянину исполнилось бы 105 лет
«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Острова Кука хотят переименовать Вице-премьер Островов Кука Марк Браун поддержал специальный комитет, созданный для выбора нового названия.
Месси вернется в сборную Аргентины на привилегированных условиях Федерация футбола Аргентины выдвинула ряд условий, при соблюдении которых нападающий появится в составе команды
В Белоруссии неслужившим могут закрыть выезд из страны и ограничить прием на работу Речь идет в частности, об «ограничении приема» на работу и госслужбу, а также о временном запрете на выезд из Беларуси в случае неявки на призывные мероприятия.
Граждане Грузии не смогут получать убежище в ЕС Поскольку ЕС считает Грузию безопасной страной, шансы ее граждан на получение статуса беженца весьма малы