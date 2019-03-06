Пашинян: Армения абсолютно прозрачна для российских партнеров

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что действия Армении абсолютно прозрачны для российских партнеров. Такое заявление он сделал в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о целях своего визита в Брюссель.

«Этот визит имеет конкретную цель — мы собираемся обсуждать с представителями Евросоюза реализацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом. И я хочу подчеркнуть одну важную деталь: мы в этом процессе абсолютно прозрачны для наших российских партнеров. И, что очень важно, Евросоюз не ставит никаких геополитических и внешнеполитических вопросов или условий в этом процессе. Это сотрудничество касается только внутренних демократических реформ в Армении, особенно после прошедших в прошлом году событий в стране. Эта повестка реформ очень важна для нас», - отметил Пашинян.

По его словам, для РА очень важно, чтобы в РФ все слои общества правильно поняли суть и причины произошедшей в Армении в 2018 году «бархатной» революции.

«К сожалению, до сих пор многие экспертные круги в России пробуют представить произошедшее в Армении как событие из ряда так называемых цветных революций. Но для нас очень важно, чтобы наши российские друзья и коллеги поняли, что произошедшее не имеет никакого геополитического контекста и ни одной иностранной силы не было вовлечено в процесс. Это вопрос национального достоинства и моего личного достоинства. Подобная интерпретация — что кто-то использовал армянский народ в своих геополитических целях — оскорбительна для нас. Армения — независимая страна, независимая нация с высоким чувством достоинства», - подчеркнул премьер.

«И конечно же, для нас очень важно быть надежными партнерами. И мы будем надежным партнером для всех, кого сами считаем своим надежным партнером, не может быть никаких сомнений в этом. А тех, кто не является надежным, мы должны оценить — надо ли нам считать их своими партнерами?» - добавил он.