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Премьер РА: Чтобы ЕАЭС состоялся, нужны равные цены на энергоносители

Премьер РА: Чтобы ЕАЭС состоялся, нужны равные цены на энергоносители
6 марта 2019 - 16:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переговоры по снижению цены на российский газ продолжаются. Такое заявление он сделал в интервью ТАСС.

«Надеюсь, что в течение этого года нам удастся решить этот вопрос, потому что он важен не только для развития двусторонних отношений с Россией, но и для ЕАЭС в целом. Ведь суть ЕАЭС в том, чтобы создавать единое экономическое пространство. И для того, чтобы это единое экономическое пространство состоялось, нужно, чтобы цены на энергоносители, которые имеют очень важную долю в структуре себестоимости продукции, были равны, были близки друг к другу»,- отметил Пашинян.

По словам премьера, если, например, себестоимость одной и той же продукции будет гораздо выше в Армении из-за больших цен на энергоносители, чем, например, в Белоруссии, России, Казахстане, то это ударит по сути ЕАЭС.

«Поэтому очень важно подчеркнуть, что эту тему мы обсуждаем не только с российскими коллегами, но и на заседаниях высшего экономического и межправительственного советов ЕАЭС, а также в других форматах»,- отметил Пашинян.

С 1 января 2019 года цена на российский газ для Армении подорожала на 15 долларов до $165 за 1000 куб.м. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подорожание временно не отразится на потребителях. В правительстве Армении заявили, что вопрос будет решен за счет маржи компании.

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