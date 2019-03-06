Премьер РА: Чтобы ЕАЭС состоялся, нужны равные цены на энергоносители
6 марта 2019 - 16:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переговоры по снижению цены на российский газ продолжаются. Такое заявление он сделал в интервью ТАСС.
«Надеюсь, что в течение этого года нам удастся решить этот вопрос, потому что он важен не только для развития двусторонних отношений с Россией, но и для ЕАЭС в целом. Ведь суть ЕАЭС в том, чтобы создавать единое экономическое пространство. И для того, чтобы это единое экономическое пространство состоялось, нужно, чтобы цены на энергоносители, которые имеют очень важную долю в структуре себестоимости продукции, были равны, были близки друг к другу»,- отметил Пашинян.
По словам премьера, если, например, себестоимость одной и той же продукции будет гораздо выше в Армении из-за больших цен на энергоносители, чем, например, в Белоруссии, России, Казахстане, то это ударит по сути ЕАЭС.
«Поэтому очень важно подчеркнуть, что эту тему мы обсуждаем не только с российскими коллегами, но и на заседаниях высшего экономического и межправительственного советов ЕАЭС, а также в других форматах»,- отметил Пашинян.
С 1 января 2019 года цена на российский газ для Армении подорожала на 15 долларов до $165 за 1000 куб.м. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подорожание временно не отразится на потребителях. В правительстве Армении заявили, что вопрос будет решен за счет маржи компании.
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В августе армянину исполнилось бы 105 лет
«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки
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