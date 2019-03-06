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В Белоруссии неслужившим могут закрыть выезд из страны и ограничить прием на работу

В Белоруссии неслужившим могут закрыть выезд из страны и ограничить прием на работу
6 марта 2019 - 17:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти Белоруссии рассматривают возможность введения целого ряда карательных мер в отношении неслуживших «без законных оснований» в связи с «недостаточным количеством призывников». Об этом сообщили в Минобороны страны.

Речь идет в частности, об «ограничении приема» на работу и госслужбу, а также о временном запрете на выезд из Белоруссии в случае неявки на призывные мероприятия, пишет Deutsche Welle.

Власти также хотят сократить количество отсрочек от призыва. Как подчеркивают в оборонном ведомстве, «прорабатывается вопрос предоставления гражданам отсрочки для продолжения образования только один раз».

Проблемы с набором власти связывают с демографической ситуацией в стране.

Призыв на военную службу в Беларуси начался 1 февраля и продлится до конца мая. Ему подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, стоящие на воинском учете и не состоящие в запасе.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Беларуси неслужившим могут закрыть выезд из страны
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