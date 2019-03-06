Месси вернется в сборную Аргентины на привилегированных условиях
6 марта 2019 - 18:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вернется в сборную Аргентины для участия в товарищеском матче против национальной команды Марокко.
Федерация футбола Аргентины выдвинула ряд условий, при соблюдении которых нападающий появится в составе команды, пишет Lenta.ru со ссылкой на Le360.ma.
В частности, футболистам сборной Марокко запрещено грубо играть против аргентинца, а также меняться с ним футболками. Также марокканцам не разрешат фотографироваться с Месси после матча. Запрет коснется как игроков, так и болельщиков.
Кроме того, организаторам матча запрещено разглашать название отеля, в котором разместится сборная Аргентины. Взамен аргентинская сторона обязуется дать возможность Месси провести на поле не менее 60 минут.
Товарищеский матч между сборными Марокко и Аргентины состоится 26 марта в Рабате.
Месси временно ушел из сборной после чемпионата мира 2018 года в России. На турнире национальная команда дошла до 1/8 финала, где проиграла французам со счетом 3:4.
Самое значимое
Мхитарян забил гол на 27 минуте.
Матч завершился со счетом 2:0.
ФФА продолжает реализовывать программы по улучшению качества тренерского образования в Армении
«Рад вернуться на поле спустя два месяца. Я продолжу работать и делать все возможное для моей команды», — написал Мхитарян в Twitter.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Острова Кука хотят переименовать Вице-премьер Островов Кука Марк Браун поддержал специальный комитет, созданный для выбора нового названия.
В Белоруссии неслужившим могут закрыть выезд из страны и ограничить прием на работу Речь идет в частности, об «ограничении приема» на работу и госслужбу, а также о временном запрете на выезд из Беларуси в случае неявки на призывные мероприятия.
Премьер РА: Чтобы ЕАЭС состоялся, нужны равные цены на энергоносители По словам премьера, если, например, себестоимость одной и той же продукции будет гораздо выше в Армении из-за больших цен на энергоносители, чем, например, в Белоруссии, России, Казахстане, то это ударит по сути ЕАЭС.
Пашинян: Армения абсолютно прозрачна для российских партнеров По его словам, для РА очень важно, чтобы в РФ все слои общества правильно поняли суть и причины произошедшей в Армении в 2018 году «бархатной» революции.