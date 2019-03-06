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Острова Кука хотят переименовать

Острова Кука хотят переименовать
6 марта 2019 - 18:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Острова Кука, названные в честь английского мореплавателя Джеймса Кука, рассматривают вопрос о выборе нового названия на языке коренного народа маори.

Вице-премьер Островов Кука Марк Браун поддержал специальный комитет, созданный для выбора нового названия, пишет Meduza со ссылкой на Radio New Zealand.

Браун предложил узнать, как жители отнесутся к этому предложению, и в случае положительной реакции вынести этот вопрос на референдум.

Комитет отобрал 60 вариантов названия, из них к апрелю выберут одно, которое предложат правительству. В комитете считают, что в новом названии должны быть отражены христианская вера и наследие маори.

В 1990-х годах на Островах Кука уже проводили референдум по выбору нового названия, но жители проголосовали против этого.

Ссылки по теме:
Meduza: Острова Кука собрались сменить название
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