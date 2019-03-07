В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 7 марта, по состоянию на 09:00, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Варденяцский перевал закрыт для грузовиков с прицепом и труднопроходим для остальных автомобилей.

Труднопроходимa автодорога Сотк-Карвачар (для грузовых автомобилей).

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.