В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт
7 марта 2019 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - 7 марта, по состоянию на 09:00, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Варденяцский перевал закрыт для грузовиков с прицепом и труднопроходим для остальных автомобилей.
Труднопроходимa автодорога Сотк-Карвачар (для грузовых автомобилей).
Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.
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