«Сто лет одиночества» Маркеса впервые экранизируют: Netflix приобрел права
7 марта 2019 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Netflix объявила о приобретении прав на экранизацию романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Произведение будет перенесено на экран впервые.
Роман будет экранизирован в формате сериала на испанском языке. Исполнительными продюсерами проекта выступят сыновья писателя Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча. Съемки будут проходить главным образом в Колумбии, пишет ТАСС.
«Мы рады поддержать в этом деле Netflix и кинематографистов и с нетерпением ждем окончательного результата», - заявил Родриго Гарсиа. Он отметил, что на протяжении десятилетий его отец не хотел продавать права на экранизацию «Ста лет одиночества», так как был обеспокоен, что историю будет невозможно уместить в рамки одной киноленты. Кроме того, писатель был уверен, что адаптация должна быть испаноязычной.
В свою очередь Гарсиа Барча рассказал изданию El Tiempo, что «сериалы переживают расцвет. Учитывая популярность Netflix и возможности компании, картина привлечет внимание большой аудитории». Он также подчеркнул, что современные возможности индустрии кино позволяют продемонстрировать «магический реализм» романа и невероятные приключения героев в наиболее яркой и живой манере. Гарсиа Барча не сообщил имен вероятного режиссера будущего сериала и возможных исполнителей главных ролей.
Габриэль Гарсиа Маркес (1927-2014) - автор романов «Сто лет одиночества» (1967), «Осень патриарха» (1975), «Любовь во время холеры» (1985). В 1982 году писателю была присуждена Нобелевская премия по литературе. Маркес стал первым колумбийцем, получившим эту награду.
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