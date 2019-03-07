В Армении выявлен второй случай завезенной кори
7 марта 2019 - 14:48 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 6 марта зарегистрирован второй случай лабораторного диагностирования кори, завезенной в страну. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РА.
Больной корью прибыл в Армению 20 февраля из Брюсселя через Грузию. Клинические симптомы проявились 25 февраля повышением температуры, а 26 февраля началась сыпь на теле, которая была воспринята как аллергия на лекарства. 6 марта было проведено лабораторное исследование, и у больного была диагностирована корь.
Первый случай завезенной кори был диагностирован 24 февраля у гражданина Украины, прибывшего авиарейсом из Киева.
В обоих случаях больные контактировали с множеством людей, в частности, теми, кто находился в зале ожидания аэропорта или больнице.
Корь — острое вирусное инфекционное заболевание со стопроцентной вероятностью заражения для людей без вакцинации. Осложнения от этой болезни могут привести к летальному исходу. Вирус передается воздушно-капельным путем.
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