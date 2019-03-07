Делегация Минобороны Армении участвует в форуме НАТО

PanARMENIAN.Net - Делегация министерства обороны Армении с 5 по 7 марта находится в Вашингтоне для участия в ежегодном форуме по укреплению дисциплины (Building Integrity Conference). Об этом сообщает пресс-служба МО РА.

В составе делегации замминистра Габриел Балаян и начальник центра по правам человека и дисциплине полковник Александр Аветисян.

В рамках форума по укреплению дисциплины обсуждаются подходы стран-членов и партнеров НАТО к укреплению дисциплины,шаги, предпринятые для создания эффективных оборонных институтов, а также существующие препятствия и возможности.

В форуме участвуют более 150 представителей 32 стран и международных организаций.