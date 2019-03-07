Делегация Минобороны Армении участвует в форуме НАТО
7 марта 2019 - 11:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Делегация министерства обороны Армении с 5 по 7 марта находится в Вашингтоне для участия в ежегодном форуме по укреплению дисциплины (Building Integrity Conference). Об этом сообщает пресс-служба МО РА.
В составе делегации замминистра Габриел Балаян и начальник центра по правам человека и дисциплине полковник Александр Аветисян.
В рамках форума по укреплению дисциплины обсуждаются подходы стран-членов и партнеров НАТО к укреплению дисциплины,шаги, предпринятые для создания эффективных оборонных институтов, а также существующие препятствия и возможности.
В форуме участвуют более 150 представителей 32 стран и международных организаций.
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«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки
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