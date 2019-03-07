Пашинян: В Армении не возникнет угрозы создания авторитарного правления
7 марта 2019 - 11:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нет никаких шансов возникновения в республике угрозы создания авторитарного правления. Об этом премьер заявил в интервью Euronews, отвечая на вопрос, возможно ли, что нынешнее поколение армян будет знать только одного национального лидера - Никола Пашиняна, если он будет переизбираться снова и снова.
«Если меня изберут путем свободных и демократических выборов - это нормально. Но если в Армении возникнет угроза создания авторитарного правления или диктатуры - у этого нет никаких шансов. Демократия проистекает из нашего народа и наших национальных ценностей», - отметил Пашинян.
Он отметил, что в Армении не авторитарная система управления и изменений: «Для демократической системы очень важно вовлекать все больше и больше людей в любой процесс - экономический, политический и т. д.».
По словам Пашиняна, важнейшая цель внешней политики РА - делать независимость страны все крепче, защищать суверенитет и безопасность республики.
Говоря об отношениях Армении с ЕС, премьер отметил: «У нас есть всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве с ЕС. Наше правительство полно решимости выполнять это соглашение. Это значит иметь подлинно независимую судебную систему, институциональный механизм для борьбы с коррупцией и предотвращения коррупции».
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В августе армянину исполнилось бы 105 лет
«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки
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