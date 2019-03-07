Доклад ООН: Армения служит транзитной страной для перевозки наркотиков из Ирана

PanARMENIAN.Net - Международный комитет ООН по контролю над наркотиками опубликовал доклад за 2018 год, согласно которому Армения является транзитной страной для перевозки наркотических веществ из соседнего Ирана.

Согласно докладу, в Иране в 2017 году произошло увеличение объема изъятий метамфетамина на 30% — до 2,3 т, по сравнению с 1,7 т в 2016 году. В Армении продолжился рост изъятий метамфетамина, который, как сообщается, чаще всего ввозился в страну из Исламской Республики Иран.

«В последние годы Армения сообщает об увеличении объема изъятий наркотических средств, включая кокаин, опий и смолу каннабиса, что может свидетельствовать о том, что ее территория все чаще используется для транзита. Несмотря на то что незаконное потребление наркотиков в стране считается умеренным, его точный объем трудно оценить из-за ограниченности эпидемиологических данных», - говорится в докладе.

Отмечается, что в настоящее время в Армении проводятся различные реформы законодательной и нормативно-правовой базы в области контроля над наркотиками, и приветствует те из них, которые направлены на повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для рационального использования в медицинских целях, а также на обеспечение соразмерности мер ответственности за преступления в сфере оборота наркотиков, особенно совершенные лицами, употребляющими наркотики.

В 2017 году государства — члены Организации Договора о коллективной безопасности — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан — провели две масштабные совместные операции по противодействию незаконному обороту наркотиков и связанному с ним отмыванию денежных средств. В результате этих субрегиональных операций было изъято более 20 т контролируемых веществ, в том числе 16 т опия и 1,5 т смолы каннабиса, а также значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов.