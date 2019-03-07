В РФ вводят наказание за проявление неуважения к власти в интернете

PanARMENIAN.Net - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который вводит наказание за публикации с явным неуважением к власти в интернете. За документ проголосовали 327 депутатов, против — 40, один воздержался.

Роскомнадзор будет требовать от владельцев сайтов удалить такую информацию в течение суток, в противном случае они будут заблокированы, пишет Meduza.

Публикация постов, проявляющих неуважение к власти, будет приравнена к мелкому хулиганству.

За первую такую публикацию в течение года грозит штраф 30-100 тысяч рублей, за вторую — штраф 100–200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток, последующие разы — штраф 200–300 тысяч рублей или арест.