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В 2018 году больше граждан Армении стали россиянами

В 2018 году больше граждан Армении стали россиянами
7 марта 2019 - 15:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Число иностранцев, получивших российское гражданство, за пять лет выросло в два раза. По данным Министерства внутренних дел России, чаще всех российский паспорт в 2018 году получали выходцы из постсоветских стран, в том числе и граждане Армении.

В январе-декабре 2018 года российское гражданство было присвоено 27100 гражданам Армении. По данным 2017 года, гражданство России получили 25144 гражданина Армении, пишет Rusarminfo.

Всего в 2018 российское гражданство приобрели 269,400 человек, тогда как в 2013 году — 135,800 человек.

В пятерку стран, чьи граждане чаще всего получали российское гражданство в 2018 году, вошли Украина (83 тыс. человек), Казахстан (45.3 тыс.), Таджикистан (35.7 тыс.) и Узбекистан (21 тыс.).

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Rusarminfo.ru. Число граждан Армении, ставших россиянами, в 2018 году выросло
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